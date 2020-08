Inimesed REPORTAAŽ | Hiphopparite maskiball Elva metsas: Tommy Cashi võimas show pani nii pidutsejate kui mändide ladvad kõikuma Geidi Raud , täna, 15:59 Jaga: M

SHOWKUNINGAS: End pikalt oodata lasknud Tommy Cash puhus ära väsinud festivalile elu sisse kell pool 2 öösel. Foto: Martin Ahven

„Mida v***u, kes see oli?“ küsib bravuurikas noor neiu, kellest piltnik ilusa peofoto klõpsib. „Fotograaf,“ nendib tema sõbranna. „T**a,“ kostub tütarlapse suust napp, kuid konkreetne reageering. Vähemalt sama sisukaid vestlusi kuuleb Elva pikkade sihvakate mändide all terve see nädalavahetus, kui sooja suvepäikse ja perfektselt selge tähistaeva all laiuvas metsatukas mürtsub vaatamata keerulisele olukorrale tervisevaldkonnas Eesti Hip-hop festival (EHHF).