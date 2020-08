„Olin kuskil kümnene, kui läksin Kinod kuulama, paraku Kinod lavale ei lastudki.“ 

Kino muusika suur austaja Stanislav Bulganin elustas eelmise aasta lõpus koos Super Hot Cosmos Blues Bandis rütmikitarri mängiva Janno Reimiga ansambli repertuaari. Sellest alates on duo esitanud Vene kultusbändi lugusid nii vene kui eesti keeles. „Käisin paar aastat tagasi vaatamas Kirill Serebrennikovi filmi „Leto“, mis räägib 80ndate aastate Peterburi rokkmuusika subkultuurist, sealhulgas ansamblist Kino ja Viktor Tsoist. Sain sellest filmist tõelise elamuse ning see saigi tõukejõuks, miks duo sündis,“ ütleb Stanislav. „Ma ju sündisin ja elasin enne Eestisse tulemist pea 30 aastat Moskvas. Mul olid olemas kõik Kino kassetid ning teadsin nende laule peast. Kuigi Kino tähelennu aegadel olin alles kümneaastane. Filmi „Leto“ vaadates tuli nostalgia peale ning hakkasin Kino ja Viktor Tsoi lugusid uuesti kuulama ja nendesse süvenema. Et olin juba varasemast perioodist tuttav Janno Reimiga, siis polnud pikalt mõtlemist, kellega duo moodustada,“ lisab Stanislav. „Sest Jannol on väga omapärane muusikaline tunnetus ja omapärane laulmismaneer, omapärane tämber.“