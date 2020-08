ÕL VIDEO JA GALERII | Genka Hip-hop festivalist: ürituse korraldamine koroonatingimustes tekitas halle karvu! 

"Korraldamine on poole raskem. Ütlen kohe ausalt välja. Ettekirjutisi ja regulatsioone on palju. Meil, kui esmakordselt sellises olukorras oleval tiimil pole neile regulatsioonidele kohe väga häid lahendusi. Aga me oleme terviseametiga mitu korda laua taga istunud ja oleme asjad ära lahendanud, nii et oleks timm."