GALERII | Eesti räpi paremik meelitab hip-hopi sõpru taaskord Elvasse 

„Palume inimestel käituda vastavalt regulatsioonidele. Kohapeal on olemas kõik vajalik, et üritus toimuks võimalikult ohutult,“ rääkis räppar ja festivali peakorraldaja Genka ehk Henry Kõrvits Õhtulehele ja lisas, et festivalialal on müügil erinevad näomaske. Ka telklas tehti uuendusi, et vältida massilisi koosolemisi. „Vanasti olid kõik telgid hunnikus, kuid seekord reguleerime telkide asetust ja paneme inimestele südamele, et 2 + 2 reegel kogu aeg toimiks,“ tõi Genka välja olulise põhimõtte.



Täna esineb teiste hulgas veel Euroopat vallutanud Tommy Cash.