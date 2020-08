Inimesed Öö - aah - öö - aah - öö - oo - TV - mmh! ehk Kuidas öötelevisioon näitas esimest korda Eesti eetris lauspornot ja tekitas sensatsiooni Aigi Viira , täna, 20:28 Jaga: M

GALERII

SÄRAV SELTSKOND: „Öö TV“ juhtideks olid parimatest parimad. Vasakult: Vahur Kersna, Reet Linna, Hagi Šein, Reet Oja, Raul Rebane, Maire Aunaste ja Urmas Ott. Foto: Ülo Josing / ERR

Telemaja uksest pressib sisse inimesi. Ohtralt. On telemagasini „Öö TV“ aeg ning Onu Bella loo „Ma võtsin viina“ vastne video on korra eetrisse jõudnud. „Arvan, et Onu Bella video oli öötelevisiooni tipphetk,“ arutleb Vahur Kersna, üks toonastest saatejuhtidest. „Kui see video, mille režissöör oli Priit Hummel, oli eetris ära käinud, ei möödunud veerand tundigi, kui telemaja fuajee oli inimesi täis, videokassetid näpus ja rahatähed hambus. Meie videomontaaži poisid teenisid tõenäoliselt järgnevate päevadega aastapalga. Ainult selle video ümbervõtmise eest. Kerimine käis. See läks nagu kulutuli.“