TULEVANE TUDENG! Jaagup Tuisk: see on midagi täiesti uut, kus saan tundmatut juurde õppida 

Jaagup on rahul, et lõpuaktus sai vaatamata piirangutele siiski toimuda. "Kõik klassid olid eraldi ja istuti suurte vahedega. Vanemaid aktusele ei lubatud, aga tehti videoülekanne ja kõik oli läbi hästi mõeldud," ütleb Jaagup, et millestki ilma küll ei jäänud.

Gümnaasiumi lõpus oli Jaagupil plaan edasi minna kaitseväkke, kuid kontrollis selgus, et tervis ei vasta normidele. "Mul oli vereproovis mingeid vitamiine vähe, aga see midagi tõsist ei ole. Jäi plaan, et saan asjad korda ja lähen uuesti komisjoni, aga seda lükati järjest edasi. Lõpuks otsustasin, et lähen hoopis praegu ülikooli," räägib Jaagup, et vaatamata sellele, et kõik ei läinud plaanipäraselt, on ta praeguse lahendusega rahul.