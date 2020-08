Inimesed Helen Adamson teismeea toitumishäirest: sõin veega immutatud vatti ja proovisin toitu välja oksendada Katharina Toomemets , täna, 15:35 Jaga: M

GALERII

ENESEGA RAHUL: Lauljatar Helen Adamson on alati sotsiaalmeedias oma elust väga avameelselt rääkinud ja muu hulgas ka maininud, et noorena olid tal toitumishäired. Kuigi tänaseks on Helen endaga rahu teinud, on teda hiljuti siiski minevikumõtted kummitama tulnud. Foto: Erakogu

„Kui olin 13-14aastane hakkasin esimest korda tundma, et olen paks. Olin tegelikult hästi peenike tüdruk, kaalusin oma 170sentimeetrise pikkuse juures 45-48 kilogrammi. Hommikuti ärgates oli mu kõht hästi lame, aga ühel hetkel istusin diivanil, tõstsin kõhu peale nahka sõrmedega üles ja mõtlesin, et see on rasv. Unistasin, et mul oleks raha ja saaksin teha rasvaimu,“ meenutab lauljatar Helen Adamson (33) oma lapsepõlve.