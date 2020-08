ÕHTULEHE KATSE | RÄNNAK KESKAEGA: kurat, ingel ja surm ajavad „Apteeker Melchiori“ taustanäitleja lihtsalt naerma! 

Tavalisel augustikuisel kolmapäeval kell kaheksa hommikul suundun Jüri gümnaasiumisse, kus on „Apteeker Melchiori“ filmis osalejate kogunemispunkt. See on isegi hiline aeg: osa taustanäitlejaid pidi kohal olema juba kella kuuest, nemad olid selleks ajaks juba filmimiseks valmis.