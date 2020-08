KUULA | 5MIINUSE ja Hendrik Sal-Salleri uus lugu „Loodus ja hobused” räägib suvearmastusest 

Melanhoolne lugu räägib suvearmastusest, mis on nii kuum, et isegi palava suveilmaga ei taha voodist välja tulla ja taustaks käib telekas looduse saade.

Viis aastat tagasi augustikuu lõpus seiklesid neli poissi Lääne-Virumaa alevis nimega Võsu. Pärast üht arusaamatut nädalavahetust oli sündinud neli laulu ja ansambel nimega 5MIINUST. 5MIINUST, mille punti võeti vähem kui aasta pärast üks Eesti äratuntavaima häälega sepik. Paljud on arvanud, et just see oli Eesti kultuuriloo lähiajaloo kõige olulisem nädalavahetus ja nad ei eksi.