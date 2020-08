Inimesed Urmas Sõõrumaa: minu elustiil on pigem pillav Kroonika , täna, 08:14 Jaga: M

Urmas Sõõrumaa Foto: Martin Ahven

"Ma vaatan enne asja, mida mul on vaja, ja siis vaatan hinda. Mõnikord on olnud nii, et olen hinda alles kassas vaadanud ja siis olen keerulisse olukorda sattunud," paljastab ärimees Urmas Sõõrumaa Kroonikale.