Helen Adamson alustas pereteraapia õpinguid 

"Olen pikalt tegelenud eneseotsingutega ning püüdnud aru saada, kui olen õnnetu, miks olen õnnetu, ning mida peaksin tegema, et seda muuta. Teraapiaõpingutel ja ise pereteraapias käies sain aru, et minu jaoks ongi edasiõppimine võti elamaks oma elu nii, et oleksin päriselt õnnelik ja on võimalus aidata ka teisi."