Miljonärist ärimehel Raivo Aavistol on uus, 23 aastat noorem kallim 

Tegemist on 37aastase Viljandist pärit naisega, kes aastaid elanud ja töötanud Tallinnas ning kasvatab ka last. Laia kübaraääre varjus suudeldi ümberringi päevitavatest kümnetest silmapaaridest välja tegemata.

"Vastab tõele, et Heleni ja minu kooselu jõudis sel suvel lõpuni ja me ei ela enam koos. Minu uus elukaaslane on Kadri (37), kellega rannas käimisest on teie toimetusse jõudnud ka fotod," vastab Kroonika järelepärimisele Raivo Aavisto.