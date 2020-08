TV3 VIDEO | Gameboy Tetris: laval käimine tekitab stressi, oleksin meeleldi stuudios 

5MIINUSE liige avaldab, et on alati hinnanud protsessi rohkem kui laval olemist. "Laval käia ei ole lihtne ja see on minu jaoks stressirohke, parema meelega olen stuudios ja kirjutan uut muusikat," tõdeb ta.

Gameboy Tetris avaldab, et bändi jaoks on oluline endast alati maksimum anda. "Tunneme vastutust, iga kontsert peaks olema nagu etendus. Soovime teha seda nii hästi, et inimesed tahaks uuesti ja uuesti kontserdile tulla," lisab ta.