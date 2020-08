Priit Loog oma kolm aastat kestnud kirest: „Haigus on süvenenud.“ 

Näitleja on ringi liikudes alati valmis mõnd fotot napsama, sest kannab kaamerat taskus nagu korterivõtmeidki. „Haigus on süvenenud, olen käinud spetsiaalselt näiteks Soomes, Lätis, Londonis,“ tunnistas Priit, et kirg tänavafotograafia vastu on pannud teda reisegi ette võtma.