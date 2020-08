Naya Rivera poeg taastub vaikselt ema surmast ja mõistab, et ta ei tule enam tagasi 

Naya Rivera kadumisest anti teada 8. juulil, surnukeha leiti pärast pikalt kestnud otsinguid. Tundub, et Rivera poeg hakkab vaikselt õnnetusest taastuma ja tal läheb iga päevaga järjest paremini. Josey on elanud pärast ema surma oma isa Ryan Dorsey juures ja veetnud aega Naya õega. Kuigi ema surmast on möödunud vaid kuu, märkavad lähedased, et poisi seisund on juba parem. Mõnel päeval särab ta kohe eriti.