Vaiko Eplik: Eesti Autorite Ühing Google'iga vaielda ei suuda 

Vaiko Eplik on eelmise juhatuse tööd kritiseerinud ning tõdenud, et ühingus tehti justkui midagi valesti. "Saab öelda, et inimesed olid mõne detaili suhtes rahulolematud, kuid ei saa väita, et eelmise juhatuse ajal oleks autoritasud maksmata olnud," selgitab ta. "Kõige tähtsam, et EAÜ liikemete aktiivsus suureneks ja inimesed mõistaksid, mida EAÜ teeb. Pahatihti on ühingu enda liikmed ka selle osas teadmatuses. Tegemist ei ole sotsiaalhoolekande asutusega, ega kontserdi korraldajate ja ööklubiomanike kiusajaga."

EAÜ üheks arutluse all olevaks teemaks on tühja kasseti tasu, mida Eplik peab valitsuse tegemata tööks. "Meil on tühja kasseti tasu, mille nimi on juba absurd. Tegelikult on selle nimi "eratarbeks kopeerimise seaduse eelnõu" ehk seadus, mis peaks aitama kompenseerida tasusid, mida enam füüsiliselt ei laeku ja mida digitaalselt veel koguda ei suudeta," selgitab ta. Olukorra muutust ootab Eplik peatselt, sest mainitud seadus läheb Riigikokku tuleval sügisel. "Minu meelest on häbiasi, et ükski viimaste aja Eesti valitsustest ei ole sellega tegelenud."