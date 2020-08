Urmas E. Liiv koolitab nüüd uusi teletegijaid: ma olen juba nii vana, et ei tea, kas mul endal ekraanile asja on 

Tulevased magistrandid hakkavad Urmase käe all üles ehitama ka Tallinna ülikooli enda telekanalit. "Tulevased tudengid, ja mitte ainult magistrandid, hakkavad mängima televisiooni ja online-meediat, mis valmistaks neid ette päriseluks," tutvustab ta õhinaga. "See on esimene ülikooli telekanal. Kuidas see õnnestub või mis sellest edasi saab on järgmiste aastate küsimus. Seal nad saavad mängida mitte ainult üksikuid saateid või projekte, mida varem on tehtud, vaid nüüd tuleb terve telekanal," räägib Urmas, et telekanalit saavad jälgida nii kaastudengid kui ka väljaspool maja olevad inimesed.