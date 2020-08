Aigi Vahing anoreksiast: sul on kogu aeg nagu sangpomm jala küljes  

Vahing on ka ise pidanud võitlust anoreksiaga, kuid filmi vaatamine tema jaoks eriti valus ei olnud. „Enam selliseid impulsse või emotsionaalseid seisundeid, millest see peategelane rääkis, neid lihtsalt enda sees enam ei ole. Vaatasingi just imestunult, et osad asjad tunduvad väga kauged, aga sel ajal, kui see aktiivselt põetav on või kui see sul endal peal on, siis need emotsionaalsed seisundid on päris teravad,” räägib Vahing.

Kuigi naise jaoks tundusid mõned asjad väga kauged, tundis ta end filmi vaadates siiski mitmes kohas ära – ka temal tekkisid toitumishäired hirmust, ärevusest ning soovist olla täiuslik. „Kõik sellised emotsionaalsed seisundid tõenäoliselt vahel külastavad mingil määral võib olla igat inimest. Aga osade juhtumite puhul see kokteil on kuidagi nii kange, et inimene enam ei saa lahti sellest meetodist, mida ta on hakanud kasutama, et mitte neid emotsioone tunda."

Isegi kui toitumishäiretega inimesed saavad aru, et see pole õige ja nende teguviis on tervisele kahjulik, pakub see siiski teatud turvalisust. „Peategelane ütles ka filmis, et see, et ta ei söö, pakub talle turvatunnet, sest ta teab seda läbi ja lõhki. Elu ise on aga täis ebakindlust ja muutuvust,” seletab Vahing.