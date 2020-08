Mihkel Raud reisimisest koroona ajal: lennukid on inimtühjad ja pardaleminek paari minutiga tehtud 

"Küll aga on lennukid inimtühjad. Kui normaalses olukorras oleks pardal umbes 300 reisijat, siis praegu on võib-olla ainult 20-30 inimest," sõnab Raud. "Lisaks on piletihinnad ropult kallid, loogiliselt võiks need langeda, aga hoopis vastupidi. Ma pole selliseid numbreid varem näinud. Muidu on tore – lennuk tühi, pardaleminek paari minutiga tehtud ja inimestel maskid peas," kirjeldab ta.

USA-st Eestisse reisimisel kehtib aga eneseisolatsiooni nõue. Kohe kui lennujaamas maandutakse, pannakse ette isolatsioonile kohustav paber. Mihkel leiab, et see nõue on igati mõistlik. “Kui ütlesin, et tulen ameerikast, läksid tüübid näost valgeks ja tõmbasid omale ühe maski veel pähe,” meenutab Raud naljatledes ühte olukorda.