Kim Kardashian soovib Kanyega suhted parandada ja perekonda koos hoida 

Perele lähedane allikas rääkis ajakirjale Us Weekly, et Kim soovib oma abielu koos hoida, hoolimata tohututest probleemidest. "Ta on keskendunud suhete parandamisele Kanyega ja hoolitsenud usinalt abikaasa ning laste eest." Tõsielustaar on abikaasat vaimse tervise probleemidega toimetulekul palju toetanud ja soovib olla tema jaoks olemas nii heas kui halvas.