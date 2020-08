Palju õnne! Indrek Ventmanni perre sündis teine laps: pojal oli iga päev uus nimi 

Peres kasvab ka 3aastane Herman, kes ootas väikevenna tulekut pikisilmi. „Siiamaani on läinud harjumine uue pereliikmega pigem ladusalt. Mulle tundub, et sellele aitab kaasa ka pikk isapuhkus, mis alates juulist nüüd võimalik on. Saame abikaasaga mõlemad olla täiesti laste päralt ja neile tundub see meeldivat,” lausub laulja.