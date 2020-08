Katy Perry sünnitust ei karda: valu läheb mööda 

"Valu läheb mööda, see on ajutine," ütleb naine L.A. Timesile antud intervjuus. 35aastane lauljatar tõdeb, et ei ole küll elus kogenud nii tugevat valu, nagu lapse sünnitamisel oodata võib, kuid ta ei karda.

Katy räägib, et ta pole kunagi varem tundnud, et peaks emaks saama, sest oli oma karjäärile keskendunud. Kuna ta on aga viimased kümme aastat popmuusikamaailma tipus olnud, tundis naine, et nüüd tahaks ta oma ellu ka midagi muud ning otsustas oma kihlatu Orlando Bloomiga pere luua.