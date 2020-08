KAHEPALGELISUS? Koroonahirmus Paap Kõlar piirab rannaskäiku, samas ootab Surfiparadiis rahvast nädalavahetusel suurele festivalile 

"Jutt on erateest, kus piirangud kehtivad seni vaid mootorsõidukitele ja sedagi ajutiselt, jalgsi ei takistata seni kedagi. Tegelikult ei saaks keegi keelata kogu eramaal liikumine üldse keelata, kui osutub vajalikuks, kuid see pole eesmärk," sõnas Kõlar Kroonikale.

"See, kuidas maaomanikud suhtuvad võimalikesse uutesse viirusekolletesse ja kuidas reguleerivad oma erateel sõidukite ligipääsu, saavad ainult nemad ise otsustada ja antud juhul on otsus mitme maaomaniku poolt ühine," selgitas ta, et uus viirusekolle poleks Hiiumaa huvides.