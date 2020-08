Osta ära! Martin Repinski ja Jekaterina Vassiljeva panid maja müüki 

"Kaasaegne ning mugav maja on väga väikeste kuludega. Talvel küttekulu ei ületa 90 euri kuus, maja on väga soe. 138 m2 peal asub kõik vajalik nii täiskasvanutele kui ka lastele. Kogu mööbel ja tehnika on hinna sees. Te ei pea midagi investeerima ega tegelema remondiga. Kolige sisse ning nautige suurepärast atmosfääri!" kirjutab Jekaterina sotsiaalmeediasse postituse juures.