Ka president on fänn? Toomas Hendrik Ilves jättis ulaka kommentaari Seidi Voogre postituse alla 

Kui kevadel tekitas palju põnevust fakt, et Twitteris väga aktiiivne ekspresident Ilves hakkas tõsielusarja kuningannat Seidit seal jälgima, siis nüüd leidis Ilves aega isegi selleks, et Seidi mõttekäiku kommenteerida.

Tundub, et Seidi on Ilvese tähelepanust lummatud ning ta retviitis presidendi vastuse ka oma kontole. Ka see, kui Ilves teda sotsiaalmeediaplatvormil jälgima hakkas, oli neiu jaoks suur asi. "Minu biggest flex üldse siin ilmas, jätke meelde, inimesed, et Toomas Hendrik Ilves jälgib mind tänasest Twitteris," kirjutas ta toona Instagramis.