Prints Harry ja Meghan Markle ostsid kodu Santa Barbarasse ja naudivad sealset privaatsust 

"Sussexi hertsog ja hertsoginna kolisid oma uude kodusse selle aasta juulis," räägib abielupaari esindaja ajakirjale. "Nad naudivad sealset privaatsust ja loodavad, et seda austatakse nii nende perekonna kui naabrite jaoks." Harry ja Meghan loodavad kasvatada poeg Archiet Santa Barbaras, et tal oleks võimalikult normaalne elu.

Enne Santa Barbarasse kolimist elas paar väidetavalt Tyler Perry Beverly Hillsi mõisas. Nüüd, kui Harry ja Meghan on kolinud, on nad palju lähedasemad oma sõber Oprah Winfrey'le, kes omab sealses piirkonnas mitmeid kinnistuid ja elab imeliusas mõisas. Neil on ka teisi kuulsaid naabreid, sealhulgas Rob Lowe ja Ellen DeGeneres.