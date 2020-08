Eesti hiphop festivali korraldaja: desovahendeid on meil nii palju, et saame ühe iga puu külge panna 

“Aeg on eriline ja peame arvestama kõigi nende olukordadega, mis võivad juhtuda isegi üleöö,” vahendab Sky.ee Mölsi sõnu. “Praegu on ees inimeste piirarv ja viiruse tõrjumisega tuleb vaeva näha, tähtis on aga see, et inimesed oleks hajutatult ja hoiaksid üksteisega distantsi, ning lisaks veel erinevad muud meetmed: festivalile saabudes on kohustuslik omada näomaski, mida saaks kasutada, kui kuhugi tekib mingi järjekord või panna ette isegi lava ees kontserti nautides.”