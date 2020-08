Marek Kalmus kritiseerib Eesti noori: seisab 30 ringis mees, meeletu magu, ahter lai nagu sadamakai 

"Olen sellel suvel tavapärasest natuke rohkem randa jõudnud ja see pilt mis seal on avanenud, no päriselt. See on kohutav," kirjutab mees avameelselt. "Minu mõistus keeldub sellest aru saamast. Noored inimesed! Nii mehed kui naised. 30 ja kaugelt alla 30aastased, isegi lapsed. Tugevalt ülekaalus ja selgelt on näha, et füüsis on rohkem kui nõder. Seda on näha nii kehakoostisest kui inimeste rühist, kõnnakust. Ausalt, mul tekib küsimus kuidas te kallid inimesed üldse elus püsite? Kuidas te endaga toime tulete?"