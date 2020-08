Laulja Helen Adamson avaldas pärast kolmeaastast pausi uue sensuaalse loo! 

“Ma olen tõesti olnud muusikamaastikult pisut eemal ja pole uut muusikat pikalt avaldanud. Laulmisega olen siiski kogu aeg tegelenud, olen palju esinenud, erinevatel show-üritustel, erapidudel jne,” sõnab Helen ja nendib, et suurem fookus on olnud küll muudel projektidel. Uue loo “Veel” sõnad ja viis valmisid juba kolm aastat tagasi, kuid erinevatel põhjustel jäi loo valmimise protsess katki. “Ju siis pidin inimesena kasvama ja küpsema, et seda lugu avaldada. Olen viimaste aastatega teinud läbi nii suure arengu, et seda inimest, kes ma lugu kirjutades olin, tegelikult enam ei eksisteeri, kuid lugu on endiselt minu jaoks, minu kirjutatud lugudest parim. Paistab, et kirjutasingi loo tuleviku endale, sellele inimesele, kes ma nüüd olen,” räägib laulja.

Helen jätkab endiselt aktiivset tegevust Instagramis, mida ta oma mõtete väljendamiseks blogina kasutab, kuid selle kõrval käib juba töö uue loo kallal ning laulja on veendunud, et hakkab muusikasse aina enam panustama, et anda oma mõtteid edasi ka muusikalise loomingu kaudu.