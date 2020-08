Palju õnne! Laulja Ed Sheeran ja tema abikaasa saavad esimese lapse 

29aastane muusik Ed otsustas eelmiste jõulude ajal, et võtab pärast kahte ja poolt aastat töötamist muusikast pausi. Ta on seda aega hästi ära kasutanud, püüdes koos abikaasa Cherryga pere luua. Koroonaviirusest tingitud karantiin aitas sellele kaasa. Cherry on nüüd raseduse viimases staadiumis, kirjutab The Sun.

Nende sõbrad ütlevad, et neid ei ole viimasel ajal väga palju näha olnud, sest nii Ed kui Cherry on veetnud palju aega nende ühises Suffolki kodus.

Sõbrad lisasid ka, et Ed ja Cherry on üliõnnelikud. Nad on põnevil, aga on uudist vaka all hoidnud.