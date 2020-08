PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 12. august 

Piirangud ajavad sind hulluks – vajad vabadust, võimalust asju oma tahtmist mööda korraldada. Sul võib tekkida häid ideid, ent on ka oht, et lased hetkeemotsioonidel end vales suunas juhtida.

Pead mõtlema, mis sulle töö juures olulisem on, kas kopsakas sissetulek või see, et tegevus oleks meeliköitev. Kui seda soovid, peaks avanema võimalusi selleks, et töökohta vahetada.