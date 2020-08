Sisulooja Katri Kats vallutab uusi maid: „Kõik on õpitav! Otsustasin endale võimaluse anda.“  

Katri Kats, pärisnimega Katri Palm, on Võrust pärit neiu, kes käis alguses elukaaslase Juhani Särglepaga reisimas puhkamise eesmärgil. 2015. aastal muutus aga kõik. Noored käisid reisimas Dominikaani Vabariigis, kus filmitud klippidest panid kokku video. Seiklejad otsisid muusikat, mida videos kasutada, kuni leidsid ühe tundmatu artisti loo. Nad küsisid selle kasutamiseks nõusolekut, kuid artist pakkus välja, et noored võiksid laulule hoopis muusikavideo teha. Sealt sai nende jaoks alguse paljude jaoks ihaldatud elustiil – pidev reisimine, ilusad pildid ookeani taustal või palmide all.