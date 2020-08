SALAKIHLUS JA SOLVANGUD: 10 kõmulist väidet Harry ja Meghani elulooraamatust 

Raamatu väitel suhtuti Briti kuningakojas Harry pruuti ülbelt ja alatult. Pole siis ime, et nad langetasid viimaks otsuse Ühendkuningriigist pageda. Harry ja Meghan olevat saanud usaldada vaid tillukest lähiringi. Ülejäänud kritiseerinud Meghanit ja levitanud tema kohta ajakirjandusele valesid. „Ma miskipärast ei usalda teda,“ öelnud üks õukondlane. Meghanit nimetatud Harry šõuplikaks.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti Kui Meghan kandis 2016. aastal enda ja Harry nimetähtedega kaelakeed, saanud ta ühelt õukonna töötajalt telefonikõne käsuga see kaelast võtta. (Nimetähtedega kaelakee olevat liiga silmatorkav ja paparatsod hakkavat Meghanit veel rohkem jälitama.) Kuid säärane käsk haavanud näitlejannat südamepõhjani.

8. Kas Meghan ja Harry jäävad kokku?

Omid Scobie on veendunud, et Harry ja Meghani armastus on siiras. Kuid The Timesile antud intervjuus väljendas ajakirjanik pelgust nende tuleviku ees. Harry nõustus armastuse nimel kolima Los Angelesse, mis on Meghani kodulinn, kuid tema jaoks võõras. Hertsogipaaril on käsil kuus kohtuasja. „Neil on käsil katsumusterohked ajad. Neil seisab ees palju lahinguid.“

Insaiderid kardavad, et Harry jääb, hambad ristis, abiellu, et selle kritiseerijad ei saaks võidurõõmu tunda.

9. Vene häkkerid varastasid paari isiklikke fotosid

Ajakirjanike väitel läbis Meghan kuningliku perega liitudes enesekaitsetreeningu, kus ta oli osaline "inimröövis", naist õpetati, kuidas oma röövijatega suhelda ning ta "päästsid" mehed, kes tulistasid võltsrelvadest laske. Naine pidi kahepäevase koolituse läbima seetõttu, et kui tema ja Harry suhe avalikuks tuli, said nad palju ähvardusi ning allika sõnul olid need Meghani jaoks väga hirmutavad. Lõpuks sai palee turvatiim kätte ümbriku, milles usuti olevat surmavalt toksilist Anthraxi. "Väljast tundus see nagu tavaline kiri, kuid ümbrikus olid rassistlikud väljendid ja tundmatu valge pulber. Õnneks selgus, et pulber oli siiski ohutu, vähemalt füüsiliselt. Sel ööl Meghan peaaegu ei maganudki ja tunnistas pärast sõbrannale, et kardab, et sellised intsidendid on tema jaoks uus normaalsus."