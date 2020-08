Palju õnne! „Rannamaja“-Ada süda on võetud 

Eelmisel nädalal jäi paljudele silma Ada Instagrami story's, et neiu süles puhkab pead üks tundmatu meesterahvas. Õhtuleht püüdis ka Adaga ühendust võtta, kuid too soovis mitte vastata.

Ada süda on võetud! Foto: Kuvatõmmis/Instagram @ada_nelke

Nüüd aga ei jätnud fännid juhust kasutamata ning põrutasid otseülekandes küsimustega, et kergitada saladuseloori, kellega tegi ning kas tõesti on Ada süda võetud. Küsiti poisi juuksevärvi, päritolu, vanust, kaua nad koos on olnud, millal plaanivad kokku kolida jne.