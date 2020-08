Noëp vaimse tervise probleemidest: endale mitte andestamine viib kõige suurema lõhestumiseni 

Kõpper tundis, et tema vaimse tervisega pole kõik korras umbes kümme aastat tagasi, veidi enne kahekümnendatesse eluaastatesse jõudmist. "Ega ise ei teadnud ka, mis värk on, siis ei räägitud väga sellisest asjast nagu vaimne tervis või depressioon. Kui esimest korda kuulsin, et on olemas selline asi nagu depressioon, mõtlesin, et võib-olla ongi sellega tegu," meenutab Kõpper.