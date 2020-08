Linnavalitsus pidas rassismivastase etenduse pealinna trammidele mõeldud reklaami liiga rassistlikuks 

Reha sõnul tegeleb lavastus meie kui eestlaste kihistatusega. “Väikese rahvana, olles keerulises geograafilises ja ajaloolises positsioonis, pole meil olnud maailmas suurt vabadust ja võimalust leida seda, mis oma. Nende nii-öelda võõraste laenudega lavastus tegelebki: küll oleme Ida-, küll Lääne-Euroopa osa ja võtnud baltisakslastelt omaks laulupidude traditsiooni. Meie jalge all ei ole identiteedi mõttes kindel pind. Seda jaburam on olukord, et tegeletakse ekstreemsete ja võõraste paremäärmuslike ideoloogiate kopeerimisega. Idee ja definitsioon, et oleme valged, ei ole meie sünnitis. “WhiteWash” pakub võimaluse neid paradoksaalseid kihte tajuda,” räägib ta.