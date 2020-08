Jarmo Reha: rassistiks kasvatakse, kui keskkond seda soodustab 

Reha sõnul tegeleb lavastus meie kui eestlaste kihistatusega. “Väikese rahvana, olles keerulises geograafilises ja ajaloolises positsioonis, pole meil olnud maailmas suurt vabadust ja võimalust leida seda, mis oma. Nende nii-öelda võõraste laenudega lavastus tegelebki: küll oleme Ida-, küll Lääne-Euroopa osa ja võtnud baltisakslastelt omaks laulupidude traditsiooni. Meie jalge all ei ole identiteedi mõttes kindel pind. Seda jaburam on olukord, et tegeletakse ekstreemsete ja võõraste paremäärmuslike ideoloogiate kopeerimisega. Idee ja definitsioon, et oleme valged, ei ole meie sünnitis. “WhiteWash” pakub võimaluse neid paradoksaalseid kihte tajuda,” räägib ta.

Jarmo arvab, et rassismist on veidi raske rääkida, sest Nõukogude Liidu mineviku tõttu on Ida-Euroopa peaaegu totaalselt homogeenne. “Meil puudub teatav lõimuvus erinevate etniliste ja sotsiaalsete gruppide vahel, sest see polnud varem võimalik ega normaalne. Selles osas on läänemaailm meist suurte paaristõugetega ees. Keegi ei soovi maailmas elada kellegi teise hävingu nimel. Küll aga peame mõistma, et inimloomale on omane võõra suhtes ettevaatlik ja isegi tõrjuv käitumine, see tuleneb kahjuks kogemuste puudumisest,” räägib lavastaja.

“Rassistiks kasvatakse, kui keskkond seda soodustab. Meie eestlastena ei saa väita, et oleme samal pulgal Ameerika põliselanike või Atlandi-ülese orjakaubanduse kannatanutega, sest meie kannatused ei ole võrdsed. Arvan, et peamine pole see, kes kõige rohkem kannatanud, vaid oluline on mõista, mis maailmas on toimunud, toimumas või saama hakkab ja saada aru endast ning teistest. Lihtne on hukka mõista, raske on mõista,” tõdeb ta.

“Whitewash” tähendab millegi lubjaga värvimist ja just sellepärast kannab ka etendus seda nime. “Olen viibinud erinevates lääne riikides, kus mind visatakse samasse “valgesse” patta. Nendes olukordades minu kui siinse kohaliku kogemus ja ajalugu ei loe midagi, sest olen valge,” selgitab Reha. “Kuna esialgselt sai lavastus loodud koostöös Vaba Lava teatrikeskusega Berliinis toimuvale festivalile “PostWest”, lööb pealkiri teadlikult kiilu sellesse probleemi. Sakslased palusid pealkirja isegi ära vahetada, mida ka tegime, aga see näitas probleemi olemasolu: meil ei ole justkui häält ja siinsete kohalikena peaksime olema vait ning tegema nagu öeldakse.”

“Maailm on tegelikkuses väga rikas ja erinev. See värvide ja rasside ideoloogia on aga üks kolonialismiaegne nurisünnitus, mille teadlased on viimaste aastate jooksul lõplikult ja täielikult ümber lükanud. On olemas üks rass – inimrass. Võiksime lõpetada üksteise võõpamise,” arvab lavastaja.

Mille poolest aga erineb Ida- ja Lääne-Euroopa suhtumine rassismi? “Lääne-Euroopa oli vaba ja seal on nende teemadega nii akadeemiates kui ühiskonnas tegeletud ammu, mis muidugi ei tähenda, et seal endiselt keerukusi ja probleeme ei esine. Hea näide on hetkel Ameerika Ühendriigid, kus näeme, et strukturaalne rassism on reaalne asi ja kujunenud aastasadade jooksul. Taolisi probleeme esineb tänapäeval paljudes riikides,” arvab Reha. “Ida-Euroopa erinevus seisneb selles, et ka meie oleme olnud okupeeritud teiste poolt, kogenud orjapõlve, küüditamisi, süsteemset represseerimist, kuid meie ajaloos puudub rassismipunkt. Idas on kõneldud etnilisusest või rahvusest, kuid mitte kunagi rassist. Hetkel idas nende erinevuste mõtestamisega tegeletaksegi ja see on väga värske trend.”