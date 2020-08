KLÕPS | Marilyn Kerro: ma ei õpeta oma lapsi kartma elu 

"Ühel päeval olin lastega õues, oli ilus ilm kuni hakkas sadama vihma. Minu esimene reaktsioon oli korjata mänguasjad ning tegeleda lastega edasi toas. Kaiusele see idee ei meeldinud," kirjutab Kerro.

"Hetkega meenus mulle ütlus mida on Bob Marley kunagi öelnud: "Sa ütlesid, et armastad soojust kuid kui paistab päike, otsid Sa varju. Kui sajab vihma kasutad Sa vihmavarju. Kui tuleb tuul, sulged kõik aknad. Sellepärast kardangi kui ütled, et mind armastad." Sellel päeval mängisime õues pikemalt edasi, sain aru, et ma ei õpeta oma lapsi kartma elu, olla siin ja praegu. Iga hetk suudab õpetada palju, tihti just pisiasjad ning hetked," lisas ta.

Kerro käis detsembri keskel veel saates “Õhtu”, kus ta pidi ühel hetkel aga intervjuu katkestama, kuna tal hakkas halb. Õnneks andis nõid peagi sotsiaalmeedias teada, et temaga on kõik kenasti. „Minuga on kõik korras nagu viimaseid kuid rasedatel ikka sättis beebi end närvi peale ja tegi valu. Muretsema ei pea, meiega kõik korras, lihtsalt vähem istumist ning rohkem liikumist,“ kirjutas ta.

Kerro tunnistas mullu "Seitsmestele uudistele" antud intervjuus, et lapsesaamine paneb suhte proovile. "Enam ei ole suhtes sina ja mina, nüüd on meie. Sa oled pidevalt magamata ja annad oma energia kellelegi teisele. Enam ei ole nii, et me läheme niisama kuhugi, vaid me peame arvestama veel kellegagi."

Mullu detsembris ütles ta teise lapse mõtete kohta nii: "Olen mõelnud, aga ma ei taha olla esimese lapse suhtes isekas. Tahan anda talle aega, koos temaga kasvada. Me ei ole loodud pereks, saame selleks kasvades. Tahan praegu pereks kasvada ja nurgad ilusti ära lihvida."