Antonio Banderasel diagnoositi koroonaviirus: olen tavapärasest veidi rohkem väsinud 

Sotsiaalmeedia postitusse kirjutas ta hispaania keeles, et peab oma sünnipäeva tähistama karantiinis, kuna tema koroonaviiruse test osutus positiivseks.

Antonio rahustas fänne, et tal on kõik korras, kuid tunnistas, et tunneb end tavalisest pisut väsinumana. Edasisi päevi plaanib ta veeta lugedes, kirjutades ja puhates.