Palju õnne! Chris Pratt ja Katherine Schwarzenegger said lapsevanemateks 

Schwarzeneggeri jaoks on tegu esimese lapsega, kuid Prattil on varasemast abielust Anna Farisega seitsmeaastane poeg Jack. Beebi sündi kinnitas avalikkusele Katherine'i vend Patrick, tema sõnul on perega kõik korras

Chris Pratt ja Arnold Schwarzeneggeri tütar Katherine pidasid eelmisel suvel Santa Barbaras pulmi. Pruudil oli seljas Giorgio Armani disainitud kleit ja peiul sama tippdisaineri ülikond. Ajakirja People teatel pandi nad paari San Ysdiro rantšos pere ja sõprade silme all. Chris õhkas pulmade järel Instagramis, et seljataga on nende elu õnnelikem päev. "Tunneme end nii õnnistatuna, et saame alustada oma elus uut peatükki."