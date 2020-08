VIDEO | Will Smithi esihammastest ilmajäämise video oli võltsing? 

Klipis pakkus Will sõbrale õige tehnikaga abi, jäi aga kogemata liiga lähedale ja Jason lõi talle golfikepiga vastu hambaid. Jason jagas videot Instagramis pealkirjaga: “Mulle ei meeldi see mäng.”

Video sai päevaga üle 11 miljoni vaatamise, kuid fännid kahtlevad selle tõesuses. Mõlemad mehed on väidetavalt varasemalt postitanud vähemalt ühe video, mida on digitaalselt manipuleeritud - näiteks on Derulo ka varasemalt jaganud videot, kus väidetavalt hambad murrab. Mais jagas ta videot, kus oli maisitõlviku akutrelli külge pannud ja seda töötava trelli otsast sõi ning väidetavalt sellega omal esihambad puruks lõi. See video olla aga võltsing.