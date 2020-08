Abielu päästetud? Kim Kardashian ja Kanye West saabusid perega reisilt tagasi  

Tundub, et reis toimis, sest mõlemad näevad palju õnnelikumad välja ja abielu võib taas korda saada. Reisil sai paar nautida teineteisega kvaliteetaega – paistab, et just seda neil oligi vaja. Kim on ka Instagrami postitustes palju õnnelikum kui varem.

Perele lähedane isik avaldas väljaandele People, et Kim ei soovi rohkem kuulda, kuidas abikaasa nende pere isiklikest asjadest räägib. "Kim on šokeeritud, et Kanye rääkis oma kampaania ajal Northist. Ta on maruvihane, et mees midagi nii privaatset jagas. Kim on mures, et West võib veel isiklikel teemadel sõna võtta." Teine tuttav sõnas, et Kimi ja Kanye abielu on mehe käitumise tõttu ohus. "Asjad on märgatavalt halvenenud ja see on juhtunud väga järsku."