„PUUDUTA MIND“ | Muusikamänedžer Renee Meriste: „Mul on alati õigus!“ 

Renee Meriste Foto: Martin Ahven

Kallid kaasinimesed maailmas, ärgake üles ja õppige uuesti koos arutama ja kompromisse leidma!

Mu väga hea sõber jagas minuga ühte väga fundamentaalset elutõde. Ta ütles nii: “Sa pead alati olema viisakas absoluutselt iga inimesega, eriti nendega, kes töötavad teenindavas sektoris.“ Meil on alati nii kiire. Miks me peaks kulutama aega kassapidajale poes? Me ju ei tea, mis on juhtunud selle inimese elus täna. Võib-olla keegi tema lähedane on väga haige, võib-olla oli kellelgi autoavarii, või kaotas oma lemmiklooma, vaidles ja karjus oma sõbra või lähedasega, või kes teab, mis miljon stressi põhjust võib ühel inimesel ühel päeval olla. Sul on võimalus olla hea, see ei maksa midagi, naerata, ütle tere või lihtsalt tunnusta teda või tunnusta seda momenti, mida te inimestena koos hetkel jagate.

Sellistel hetkedel on hea ära tunda, et teised inimesed ei mõtle nii nagu sina, nad ei tegutse nii nagu sina ja neil ei ole selline elu nagu sinul. Igaüks on täiesti unikaalne. See ongi peamine põhjus, miks “Mul on alati õigus” on enamasti väga, väga vale. Sul võib olla õigus sinu seisukohast, aga mitte teiste.

“Mul on alati õigus” on suhtumine, mis viib inimesed ja maailma kaugemale sellest, et koos kasvada ja elada õnnelikult

Kui mõelda, mis on elus tähtis, siis enamik nõustub, et suurim edukus elus on olla õnnelik. “Mul on alati õigus” ei toeta õnnelik olemist, ta toetab sageli stressi ja viib vaidlustesse, sest et teised ju eksivad. Olen kindel, et me kõik oleme tundnud, kuidas vahel öeldes “Palun vabandust, ma eksisin” võtab õlgadelt suure koorma ja annab uue alguse. See on normaalne, eksida on inimlik ja on ka normaalne muuta oma seisukohti, kui maailm muutub. Aeg ja olukord on muutumises alati. Maailm keerleb edasi ja meie koos maailmaga.