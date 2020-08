PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 10. august 

Palju õnne, Lõvi! Algaval eluaastal oled energiline ja muudatustele avatud. Terav mõistus on see, mis sulle alati abiks on, teadmisi aga tasub veel tublisti täiendada. Rutiin ei mõju sulle hästi, elu peab olema põnev ja seikluslik. Liikluskeerises ja ohtliku tehnikaga ümber käies peab eriti ettevaatlik olema.