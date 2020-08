Inimesed Navitrolla: „Kui ma maalin, ei tee ma seda ühe hingetõmbega. Iga pildi peale olen kulutanud kuid, mõne peale aastaid. Lausa kümneid aastaid.“ Aigi Viira , täna, 22:30 Jaga: M

PILVEMAAL KUURISEINAL: See suuremõõtmeline pilvekarukesega maal on valmis. Püsib parajasti kunstniku hoovi peal kuuri seinal. Ehtne kunstisaal. Foto: Aldo Luud

„30 aastat harjutamist,“ kostab kunstnik Navitrolla, kui pärida, kuidas oleks võimalik pilvi maalida nii nagu tema. Ta lubab naiivsel küsijal pintsli kaasa võtta ja katsetada. Sätib oma maalimisplatsil lõuendi molbertile, pigistab tuubidest sinise ja valge värvi alusele ning läheb lahti. Vaevalt suudad väleda kunstniku eeskujul pintslitööga alustada, kui ta haarab su randmest. See pole kutse tantsule. „Sul on ranne kinni, lase vabaks!“ Katsetaja ranne hüpleb Navitrolla sõrmede vahel kui kaltsunukk, hea, et pintsel käest ei pudene.