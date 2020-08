Simon Cowelli operatsioon oli edukas: tänan kõiki lahkete soovide eest 

Pärast kukkumist pidi Cowell operatsioonile minema, mis oli väidevatalt edukas. Arvatakse, et verevalumite ja tursete vähenemiseni kulub nädalaid, kuid Simon on pärast kuuetunnist operatsiooni ärkvel ja optimistlik. Kas ja millised on kukkumisest saadud püsivad kahjustused, pole veel teada. "Kõik loodavad, et ta taastub täielikult," sõnab allikas.