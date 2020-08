Üritused Tomi Rahula Ameerika korraldatavast Eurovisionist: kõlab kahtlaselt, kui Ariana Grande või Madonna sooviks sellest osa võtta Kroonika | Toimetas Katharina Toomemets , täna, 10:20 Jaga: M

Tomi Rahula Foto: Martin Ahven

"See on loogiline jätk, sest "oma ala" tuleb ju populariseerida. USA on juba mõnda aega selle üritusega seotud, sest tegu on laulude võistlusega ja paljud riigid kasutasid juba "eile" nende muusikute, produtsentide ja sõnade autorite abi," räägib "Eesti laulu" peaprodutsent Tomi Rahula Eurovisioni lainemisest Ameerikasse.