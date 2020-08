Mariah Carey õde: ema võttis mind kaasa satanistlikele rituaalidele, kus pussitati beebisid 

57aastane Alison Carey süüdistab oma 83aastast ema Patriciat muu hulgas ka selles, et kui Alicia oli 10aastane, pidi ta võõrastega seksima. Naine räägib, et satanistlikel rituaalidel pussitati vastsündinuid ja nende veri tilkus põrandale. "Satanistid olid ümber altari, mõnikord nad kandsid kapuutse, mõnikord kandsid nad aga keepe. Nad olid ringis ümber altari ja seal olid lapsed ja beebid."

"Kõige noorem, keda ma nägin pussitatavat, oli alla kahe aasta vana," kirjeldab Alison. Naine ütleb, et tema ema sundis teda inimestega vahekorda astuma. Naise väitel tulid tal need asjad meelde rohkem kui 20 aastat hiljem. "Mulle meenusid need asjad kui sõitsin autoga. Pidin autoga tee äärde tõmbama."