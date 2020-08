Lauri Pedaja suhtest kihlatuga: meil pole alati kõik nii roosiline olnud 

Noored tunnistavad, et neil pole alati kõik nii roosiline olnud. „Me ikka käisime paar korda kokku-lahku,“ räägib Lauri ja ütleb, et põhjuseks oli see, et mees tundis, et tal on lihtsalt sarved maha jooksmata. „Gethel oli kuidagi nii kinni ja krampis, mis seal salata, peast natuke laps.“ Lauri kihlatu nõustub. „Ma ei olnud üldse enesekindel, hirm oli. Võib-olla oli see tingitud ka sellest, et teised meenutasid, et Lauri on naistemees. Äkki mul oli hirm, et jään ilma, olin natuke kontrolliv ja tahtsin, et sa oleksid pigem kogu aeg minuga,“ tõdeb Gethel. Lauri ütleb, et paar nädalat pärast lahkuminekut läksid nad siiski tavaliselt taas kokku. Kõige pikem lahusolekuaeg oli pool aastat. Siis aga saadi taas kokku ja Lauri palus Getheli ametlikult oma tüdruksõbraks – viis pruudi Noa restorani sööma. „Käisin enne seda ehtepoest läbi, ostsin ühed kõrvarõngad ja palusin Getheli endale pruudiks. Tahtsin seda teha ametlikult ja žestina, et enda siiraid tundeid, mõtteid ja soove välja näidata,“ meenutab mees. „Pärast seda ma ei suutnud enam kanget mängida, sulasin ja sellest saati on olnud päris ilus.“