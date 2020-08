GALERII | Embassy of Fashion moesaadikud kolisid uude stiilsesse stuudiosse  

Embassy of Fashion moesaadikud kolisid uude stiilsesse stuudiosse Roosikrantsi tänaval. Soolaleivapidu peeti maha 7. augustil moe-showd ja šampanjat nautides.

Aldo Järvsoo, Riina Põldroos ja Ketlin Bachmann on Eesti moemaailmas tegutsenud juba üle kümne aasta ning igaüht on selle töö eest tunnustatud ka Eesti parima moekunstniku tiitliga Kuldnõel. Embassy of Fashion stuudiopood on ka Tanel Veenre Jewellery esinduskaupluseks, kus leiab kõige laiema valiku kaubamärgi ehteid.